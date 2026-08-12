Потомок Рюрика вербует молодых москвичек прямо на улицах
Жительница Москвы Анна рассказала, что 63-летний Валерий Дмитриев знакомится с девушками в общественном транспорте и предлагает им пройти отбор в музыкальный проект Bad Girls. По словам женщины, кандидаткам не нужны навыки пения: организатора интересуют внешность, пластика и умение позировать. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Анна встретила мужчину в автобусе. Сначала он уточнил у нее маршрут, затем спросил, поет ли она и умеет ли танцевать. Девушка ответила отрицательно, однако собеседник все равно позвал ее на кастинг.
В переписке, как утверждает москвичка, Дмитриев объяснил условия участия. Он просит претенденток присылать личные фотографии и оценивает их внешние данные. Снимки из интернета, по его словам, не подойдут.
Мужчина называет себя князем, потомком Рюриковичей и продолжателем рода Ротшильдов. В своей биографии он упоминает работу нелегальным разведчиком СССР, при этом сведения о наградах и служебных достижениях называет засекреченными.
Дмитриев заявляет, что руководит «Императорским обществом России» и имеет титул маршала Империи «Ордена Римского Орла». По информации SHOT, официальных сведений о существовании такой организации нет.
На страницах, связанных с «Императорским обществом», предлагают приобрести документы, награды и дворянские титулы. Стоимость услуг начинается от 30 тысяч рублей за встречу и фотографию с Дмитриевым и достигает 100 миллионов рублей за «международный суверенный орден».
Проект «Плохие девочки», как говорит сам Дмитриев, существует свыше 20 лет. Его участницы выступают под именами Земля, Вода, Огонь и Воздух, а их настоящие данные публично не раскрывают.
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