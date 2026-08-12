Потомок Рюрика вербует молодых москвичек прямо на улицах

12 августа 2026, 10:12

Москвичек приглашают в группу «Плохие девочки» без вокального отбора

Фото: iStock/gorodenkoff

Жительница Москвы Анна рассказала, что 63-летний Валерий Дмитриев знакомится с девушками в общественном транспорте и предлагает им пройти отбор в музыкальный проект Bad Girls. По словам женщины, кандидаткам не нужны навыки пения: организатора интересуют внешность, пластика и умение позировать. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.