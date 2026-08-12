Достижения.рф

Российские выпускницы решили отметить поступление и попали в больницу

В Екатеринбурге две выпускницы попали в больницу после купания в бассейне
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Екатеринбурге две выпускницы попали в больницу после купания в бассейне арендованного коттеджа. Об этом сообщает местный портал Е1.ru.



Мать одной из пострадавших рассказала, что решила отметить поступление дочери в вуз и сняла для нее с подругами загородный дом. Однако праздник был испорчен: сразу после заплывов несколько девушек почувствовали недомогание. Одну из них госпитализировали с аллергической реакцией по типу отека Квинке, другой также потребовалась медицинская помощь.

По словам женщины, в день происшествия в коттедже находились 13 выпускниц. Выяснилось, что владелец дома вместо положенной одной таблетки хлора добавил в бассейн целых три. Представители дома отдыха ситуацию комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что в Якутске несколько взрослых и детей отправились в кафе быстрого питания.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0