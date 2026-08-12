Российские выпускницы решили отметить поступление и попали в больницу

12 августа 2026, 09:09

В Екатеринбурге две выпускницы попали в больницу после купания в бассейне

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Екатеринбурге две выпускницы попали в больницу после купания в бассейне арендованного коттеджа. Об этом сообщает местный портал Е1.ru.