Российские выпускницы решили отметить поступление и попали в больницу
В Екатеринбурге две выпускницы попали в больницу после купания в бассейне арендованного коттеджа. Об этом сообщает местный портал Е1.ru.
Мать одной из пострадавших рассказала, что решила отметить поступление дочери в вуз и сняла для нее с подругами загородный дом. Однако праздник был испорчен: сразу после заплывов несколько девушек почувствовали недомогание. Одну из них госпитализировали с аллергической реакцией по типу отека Квинке, другой также потребовалась медицинская помощь.
По словам женщины, в день происшествия в коттедже находились 13 выпускниц. Выяснилось, что владелец дома вместо положенной одной таблетки хлора добавил в бассейн целых три. Представители дома отдыха ситуацию комментировать отказались.
Ранее сообщалось, что в Якутске несколько взрослых и детей отправились в кафе быстрого питания.
Читайте также: