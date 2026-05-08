Потрошителя обменников Москвы из 90-х раскрыли
В Москве вынесли приговор серийному преступнику, совершавшему вооружённые нападения на пункты обмена валют. Как сообщили в столичной прокуратуре, мужчина проведёт в колонии строгого режима 24 года, пишет «Лента.ру».
Установили, что утром 24 января 2000 года злоумышленник пришёл в обменник на улице Хачатуряна, зная о наличии крупной суммы, выстрелил кассиру в голову и похитил более 13 тысяч долларов. По горячим следам раскрыть преступление не удалось. Однако спустя годы личность нападавшего установили — им оказался москвич, уже отбывавший наказание за аналогичное ограбление в другом районе города.
Как выяснил «Московский комсомолец», осуждённый — серийный грабитель. Осенью 2000 года он расстрелял трёх человек при налёте на ещё один обменник, похитив пять тысяч долларов. После этого преступник залёг на дно, но в 2006 году вернулся к нападениям, за что его осудили на семь лет лишения свободы.
В 2016 году доказали его причастность к убийству трёх человек при ограблении 2000 года, за что он получил 20 лет колонии.
