Полиция Японии раскрыла дерзкое ограбление с чемоданами наличных

Фото: iStock/Ajax9

Полиция Японии задержала семь человек, которых подозревают в громком ограблении в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK.



29 января в Тайто, возле станции Окатимати, где находится квартал ювелирных магазинов, произошло ограбление. Трое преступников напали на группу из пяти человек, состоящую из граждан Китая и Японии. Злоумышленники использовали слезоточивый газ и украли три чемодана с $2,7 млн.

Когда преступники пытались скрыться на автомобиле, машина вылетела на встречную полосу и сбила пешехода. За рулем был четвертый участник группы, которого полиция считает одним из организаторов преступления. После аварии бандиты пересели в другой автомобиль, управляемый пятым членом группы, также связанным с подготовкой налета.

Все пять участников ограбления задержаны полицией. Еще двое человек подозреваются в подготовке этого преступления.

Екатерина Коршунова

