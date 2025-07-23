Поцелуй мужа спас жене жизнь в Великобритании
Британку Луизу Гилкрист поцелуем спас ее муж во время родов. Об этом сообщает портал Metropoles в среду, 23 июля.
В материале сказано, что в какой-то момент 33-летняя роженица почувствовала сильную боль, которой не было, когда женщина рожала первенца. Поцеловав возлюбленную, мужчина понял, что с ней что-то не то.
Он заметил, что у Луизы холодная кожа, а ладони и губы — синие. Когда врачи услышали это, то обнаружили у пациентки сепсис, введя ей внутривенно антибиотики, которые оказались бесполезными.
Чтобы ребенок родился, медикам пришлось делать разрез промежности, но плацента не отошла, поэтому состояние женщины стабилизировали уже в операционной, что заняло несколько часов.
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