Поцелуй мужа спас жене жизнь в Великобритании

23 июля 2025, 20:20

Metropoles: муж спас жизнь британке Гилкрист во время родов при помощи поцелуя

Фото: istockphoto/molka

Британку Луизу Гилкрист поцелуем спас ее муж во время родов. Об этом сообщает портал Metropoles в среду, 23 июля.