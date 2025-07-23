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Три человека погибли в ДТП на трассе к Крымскому мосту в Краснодарском крае

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Три человека погибли в ДТП с участием трех машин на пути к Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.



Смертельная авария произошла на трассе «Новороссийск — Керчь». По предварительным данным, «Ниссан» вылетел на «встречку», после чего столкнулся сразу с двумя легковушками — «ВАЗ-2109» и «Фольксваген Поло».

В результате водитель и пассажир японской иномарки погибли на месте. Также несовместимые с жизнью травмы получил мужчина, который сидел за рулем отечественного автомобиля. Его пассажирка была доставлена в больницу.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняют автоинспекторы.

Лидия Пономарева

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