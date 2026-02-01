Потушившего голыми руками загоревшийся на ходу автобус водителя сняли на видео во Владивостоке
Во Владивостоке на ходу загорелся автобус маршрута № 24. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В публикации говорится, что водитель не запаниковал. Он остановился, потушил огонь голыми руками и продолжил движение. Происшествие снял на видео один из участников движения.
Пламя появилось в заднем моторном отсеке — на это обратили внимание проезжавшие мимо автомобилисты и предупредили шофера. Тот остановился на светофоре, спокойно обошел транспорт, осмотрел источник возгорания и справился с ним примерно за полминуты, после чего поехал дальше по маршруту.
Позднее в мэрии уточнили, что автобус все же сняли с линии, а по факту инцидента проводится проверка.
