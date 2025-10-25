«Потянулась протереть пыль»: В Новосибирске девочка сорвалась с окна на 10 этаже

25 октября 2025, 22:23

В Новосибирске школьница получила травмы, упав с 10 этажа во время мытья окон

Фото: Istock/wutwhanfoto

11 мая в новосибирской многоэтажке на улице Титова восьмиклассница Мариам упала с десятого этажа, когда протирала пыль с открытого окна. Подробности сообщает «КП-Новосибирск».