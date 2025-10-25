«Потянулась протереть пыль»: В Новосибирске девочка сорвалась с окна на 10 этаже
11 мая в новосибирской многоэтажке на улице Титова восьмиклассница Мариам упала с десятого этажа, когда протирала пыль с открытого окна. Подробности сообщает «КП-Новосибирск».
Девочка упала на газон. Прибывшие через 10 минут медики доставили её в областную больницу. У школьницы диагностировали ушиб сердца, перелом четырёх рёбер, защемление спинного мозга и повреждения внутренних органов.
После первой операции Мариам месяц провела в реанимации. Через полтора месяца хирурги НИИТО провели вторую сложную операцию, освободили спинной мозг и установили титановую конструкцию. Школьницу выписали в инвалидном кресле.
После операции у Мариам появилась чувствительность в ногах. Врачи назначили курс реабилитации. Девочка теперь мечтает встать на ноги и поступить в архитектурный институт. Курс реабилитации стоит более 200 тысяч рублей, но семья надеется собрать нужную сумму.
