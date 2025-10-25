В ХМАО пожарные спасли маленького ребёнка из горящей квартиры в высотке
В Сургуте вечером 25 октября пожарные спасли ребёнка из задымлённой квартиры в 18-этажном доме на улице Тюменский тракт. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ХМАО-Югры.
Сообщение о задымлении поступило около восьми часов вечера. Возгорание произошло на кухне площадью 0,5 квадратных метра. Очевидцы сообщили, что несовершеннолетний находился у окна и просил о помощи.
Жители квартиры ликвидировали огонь подручными средствами до того, как он успел распространиться. Для эвакуации малыша пожарные вскрыли входную дверь с помощью мотопилы. После спасения они передали ребёнка врачам скорой помощи.
Во время происшествия 30 человек самостоятельно покинули здание. Среди эвакуированных были четверо детей. Информации о пострадавших нет.
Ранее в Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва газа в доме.
Читайте также: