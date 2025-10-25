В ХМАО пожарные спасли маленького ребёнка из горящей квартиры в высотке

25 октября 2025, 22:12

В Сургуте пожарные вскрыли квартиру, чтобы спасти ребёнка из пожара

Фото: Istock/Konrad Hryciuk

В Сургуте вечером 25 октября пожарные спасли ребёнка из задымлённой квартиры в 18-этажном доме на улице Тюменский тракт. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ХМАО-Югры.