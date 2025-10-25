На юго-востоке Москвы водитель Infiniti сбил ребёнка на пешеходном переходе
На юго-востоке Москвы иномарка сбила ребёнка. Подробности сообщает столичная прокуратура.
Водитель автомобиля Infiniti сбил девятилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Дорожное происшествие случилось в районе Капотня.
Установлено, что несовершеннолетняя переходила проезжую часть по «зебре», когда машина совершила на неё наезд. Медики госпитализировали пострадавшую девочку. Прокуратура теперь контролирует ход проверки и устанавливает все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось о жутком ДТП в Пензенской области, которое унесло жизни мужчины и младенца.
Напомним о смертельной аварии в Крыму на трассе «Таврида».
Читайте также: