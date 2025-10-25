В Самаре легковой автомобиль столкнулся с автобусом, пострадали 8 человек
В Самаре легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадали восемь человек, среди них четверо детей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 октября в 20:10 по местному времени. Инцидент произошёл на перекрёстке улицы Свободы и проспекта Кирова в Промышленном районе города.
В столкновении участвовали автобус и легковой автомобиль. По предварительной информации, пассажиры автобуса — четверо детей и один взрослый — получили травмы. Ещё три человека, которые находились в легковом автомобиле, также пострадали.
В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.
