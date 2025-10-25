В Самаре легковой автомобиль столкнулся с автобусом, пострадали 8 человек

25 октября 2025, 21:23

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадали восемь человек, среди них четверо детей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.