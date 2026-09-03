Повар из интернета оставила московский ресторан без шести тысяч пирожков и денег
В московском ресторане сорвалась поставка шести тысяч пирожков к крупной выставке, которую заведение планировало провести у музея в одном из столичных районов. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Организаторы наняли для выполнения заказа частного повара через онлайн-сервис объявлений. Женщина по имени Елена предлагала там оптовую выпечку и приехала в ресторан с образцами, после чего стороны согласовали детали и утвердили план работы.
Через несколько дней заказчики перевели Елене первую часть суммы — 80 тысяч рублей за 3200 пирожков. Ещё через четыре дня повар запросила вторую часть оплаты в таком же размере, и ресторан перевёл ей ещё 80 тысяч рублей.
В день выставки, за десять минут до выезда, женщина позвонила и заявила, что не доставит заказ. Затем она удалила свой аккаунт в сервисе объявлений и перестала выходить на связь. В итоге ресторан не получил продукцию, а повар не вернула полученные 160 тысяч рублей.
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