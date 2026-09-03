Повар из интернета оставила московский ресторан без шести тысяч пирожков и денег

03 сентября 2026, 17:49

Фото: Istock/Strannik_fox

В московском ресторане сорвалась поставка шести тысяч пирожков к крупной выставке, которую заведение планировало провести у музея в одном из столичных районов. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».