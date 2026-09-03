15-летний челябинец купил на маркетплейсе пистолет и выстрелил оппоненту в лицо
В Челябинске подросток с пневматическим пистолетом напал на человека на парковке. Об этом информирует Telegram-канал «ЧП и ДТП | Регион 74 | Челябинск и область».
Конфликт вспыхнул из-за замечания по поводу мусора. В ходе ссоры 15-летний подросток достал пневматический пистолет и открыл стрельбу.
Отмечается, что юноша преследовал оппонента: выстрелил в спину, а затем попал в область лица. Полиция оперативно задержала нападавшего. Установлено, что оружие он приобрёл через маркетплейс.
Ранее похожий случай произошёл в Москве. Там возникла ссора между женщиной и её знакомым. В какой-то момент в их конфликт вмешался нетрезвый посторонний мужчина, и после непродолжительного словесного конфликта незнакомец открыл огонь из аэрозольного пистолета.
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