Россиянка на Бали просится на ночлег к соотечественникам и уносит их деньги
Серийная воровка из России обворовывает виллы соотечественников на Бали и обманывает их на деньги. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
По словам Марии (имя изменено), она познакомилась с девушкой в русскоязычном чате. Они быстро сблизились, и вскоре новая знакомая срочно попросилась переночевать — якобы её неожиданно выселили с виллы.
Мария пустила гостью в комнату, но та исчезла уже в первую ночь и забрала с собой одежду, серебряные украшения и другие вещи хозяев. Девушка вместе с другим пострадавшим выяснили, что воровка по той же схеме напросилась к ещё одному россиянину. Чтобы вернуть украденное, им пришлось организовать облаву.
После этого история разошлась по острову, и всплыли новые эпизоды. Одна туристка одолжила ей крупную сумму на покупки для сына, но через пару часов оказалась в «чёрном списке». Мастер по наращиванию ресниц рассказала, что аферистка ушла, не оплатив услугу.
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