Повар из Москвы обвинен в подготовке к участию в террористической организации

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Повара из московского ресторана обвинили в подготовке к участию в террористической организации. Об этом пишет РИА Новости.
«Работавший поваром в московском ресторане обвиняется в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в России террористической», — пишут в издании.
Отмечается, что подозреваемый задержан и отправлен в СИЗО до 8 марта. В материалах дела указывается, что повару из иностранного государства продлен арест, так как на свободе он может скрыться, продолжить работу в террористической организации или фальсифицировать доказательства против себя. Уголовное дело в отношении подозреваемого было заведено в апреле 2024 года. Срок предварительного следствия увеличили до марта.
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Иван Мусатов