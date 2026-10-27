Повар московского ресторана признался в терроризме

27 октября 2026, 09:54

В Москве арестовали повара ресторана Claudia Идрисова* по делу о терроризме

Фото: iStock/Worledit

Суд в Москве арестовал 21-летнего уроженца Таджикистана Исроила Идрисова*, который работает поваром в ресторане Claudia. Об этом сообщает ТАСС.