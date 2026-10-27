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Повар московского ресторана признался в терроризме

В Москве арестовали повара ресторана Claudia Идрисова* по делу о терроризме
Фото: iStock/Worledit

Суд в Москве арестовал 21-летнего уроженца Таджикистана Исроила Идрисова*, который работает поваром в ресторане Claudia. Об этом сообщает ТАСС.



Следствие вменяет молодому человеку участие в деятельности террористической организации и публичные призывы к террористической деятельности. Мужчина полностью признал вину и начал сотрудничать со следствием, а также заявил, что не собирается скрываться.

Как говорится в материалах дела, Идрисов* имеет среднее образование, не женат, трудоустроен и не судим. До задержания проживал по временной регистрации в одном из столичных хостелов. Защита настаивала на домашнем аресте, но в итоге фигуранта заключили под стражу.

После завершения следствия материалы дела направят в военный суд. Если вину докажут, иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. К какому именно объединению он принадлежал и какие преступления совершал, не уточняется.

Лидия Пономарева

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