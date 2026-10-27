В Петербурге шесть детей пострадали из-за еды в театральном буфете

27 октября 2026, 02:25

Шестерым детям стало плохо после употребления торта в театре Петербурга

Фото: iStock/Al Gonzalez

В петербургском театре ЛДМ «Новая сцена» во время показа спектакля «Чудо‑Юдо» шестеро детей почувствовали себя плохо — у них началась тошнота. Об этом рассказала мама одного из ребят Олеся в беседе с «78.ru».





По её мнению, причиной недомогания мог стать «Торт королевы», который дети съели в буфете театра. Олеся сообщила, что семья обратилась к администратору.



«Там сказали, что приняли к сведению, но торт остался стоять на витрине, возможно, его потом убрали. Они сказали, что им его привозят. Я видела, что на витрину его принесли в большом, прозрачном, пластиковом закрытом контейнере», — поделилась собеседница издания.