В Ленобласти школьник получил травмы головы после курения вейпа
В Ленинградской области 13-летний школьник потерял сознание после курения вейпа в туалете школы. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.
Инцидент произошел на перемене. При падении подросток сильно ударился головой о кафельный пол. Сверстники отвели его в медицинский кабинет. Врачи обнаружили у школьника переломы и другие травмы головы. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Аэрозоль вейпа содержит мелкие частицы и химические вещества, которые попадают в дыхательные пути. Они могут раздражать слизистые, вызывать кашель и затруднять дыхание. Последствия длительного употребления электронных сигарет для здоровья пока изучены не полностью.
Никотин в составе жидкостей вызывает зависимость и особенно опасен для подростков: он может нарушать развитие мозга, влиять на внимание и память. При высокой дозе возможны отравление, тошнота, головокружение и потеря сознания.
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