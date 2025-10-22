Повар популярного в Ленобласти кафе жестоко убил своего коллегу

22 октября 2025, 09:59

Mash на Мойке: Повар популярного в Пикалёво кафе жестоко убил своего коллегу

Фото: iStock/zoka74

В Ленобласти экс-повар популярного кафе жестоко убил бывшего коллегу — все произошло прямо в разгар рабочего дня. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.