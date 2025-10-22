Повар популярного в Ленобласти кафе жестоко убил своего коллегу
В Ленобласти экс-повар популярного кафе жестоко убил бывшего коллегу — все произошло прямо в разгар рабочего дня. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Трагедия случилась в заведении в Пикалёво на Советской улице. Бывший работник пришел к кафе, но вместо приветствия он достал нож и нанес несколько ударов в шею своему экс-коллеге. Затем убийца вернулся, заметив, что раненый все еще шевелится, и нанес дополнительные удары.
Женщина, проходившая мимо, обнаружила пострадавшего на улице и вызвала скорую помощь, но медики лишь констатировали смерть. Через полчаса после происшествия полицейские задержали подозреваемого у него дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
