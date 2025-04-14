Повара ресторана «Урюк» и кладовщика «Яндекс Лавки» обвинили в терроризме в Москве

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Столичные полицейские задержали повара кафе-ресторана «Урюк» и кладовщика «Яндекс Лавки» за выражение сочувствия террористам. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что мужчину поймали в ходе рейдов по выявлению нелегальных мигрантов, которых решением суда должны выдворить из страны. Однако силовики решили сначала проверить их телефоны, где обнаружили признаки подготовки к вступлению в террористическую организацию.
В результате подозреваемых иностранцев перевели из центра временного содержания в СИЗО. Также в отношении них возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к вступлению в организацию, признанную в России террористической.
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В результате подозреваемых иностранцев перевели из центра временного содержания в СИЗО. Также в отношении них возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к вступлению в организацию, признанную в России террористической.
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Анастасия Чинкова