Квартира загорелась в красногорском ЖК — видео

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В квартире ЖК «Изумрудные холмы» на улице Игоря Мерлушкина (Красногорск) произошёл пожар. Телеграм-канал SHOT опубликовал видео.
Уточняется, что загоревшаяся квартира расположена на 15 этаже. Люди эвакуируются самостоятельно по лестницам, через общие лоджии. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее в ГСУ СК России по Астраханской области сообщили, что следственные органы проводят процессуальную проверку из-за гибели пятерых детей во время пожара.
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Анастасия Чубина