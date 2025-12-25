«Поволжский маньяк», убивший более 30 пенсионерок, не смог обжаловать приговор

25 декабря 2025, 14:15

Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор убийце 31 пенсионерки Тагирову

Фото: iStock/Zolnierek

Радику Тагирову, которого называют «поволжским маньяком» за убийство более 30 пожилых женщин в городах региона, оставили в силе наказание в виде пожизненного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.