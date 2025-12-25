«Поволжский маньяк», убивший более 30 пенсионерок, не смог обжаловать приговор
Радику Тагирову, которого называют «поволжским маньяком» за убийство более 30 пожилых женщин в городах региона, оставили в силе наказание в виде пожизненного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.
В конце октября «поволжский маньяк» обратился в Верховный суд России с кассационной жалобой, в которой требовал пересмотреть свой пожизненный приговор. Преступник считал его «незаконным, необоснованным и несправедливым» и просил вернуть дело прокурору, утверждая свою невиновность.
Верховный суд Татарстана в марте 2024 года признал Тагирова виновным в 31 убийстве, трех покушениях на убийство и 34 разбойных нападениях. Ему назначили пожизненное лишение свободы: первые 10 лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.
Следствие установило, что в период с 2011 по 2012 годы Тагиров совершал преступления в 15 городах России, среди которых были Казань, Нижний Новгород, Уфа, Самара и Москва.
