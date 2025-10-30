Пожилой мужчина сварился в душе отеля
В США 72-летний мужчина не выжил после ожогов, полученных в душе отеля Marriott. Об этом пишет Los Angeles Times.
Террил Джонсон, приехавший из Техаса в Сан-Хосе на выпускной своей внучки, остановился в отеле Marriott. Во время принятия душа температура воды внезапно достигла 57-58 градусов Цельсия, что привело к ожогам третьей степени на 33% поверхности тела пенсионера. Хотя в номере он был не один, спасти его не смогли.
Семья покойного подала в суд на отель, обвинив его в нарушении калифорнийского сантехнического кодекса, который ограничивает температуру воды в душевых до 49 градусов Цельсия. По словам родственников, Джонсон не смог самостоятельно выйти из душевой кабины, и попытки помочь ему приводили к дополнительным травмам. Они также отметили, что были вынуждены наблюдать, как кожа пенсионера «отслаивается от тела».
Террил Джонсон, ветеран морской пехоты и бывший старший техник транспортного управления Лос-Анджелеса, ушёл из жизни за день до выпускной церемонии своей внучки, которая заканчивала Университет Сан-Хосе. У него остались жена, с которой они прожили 54 года, двое детей и четверо внуков.
