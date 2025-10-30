Пожилой мужчина сварился в душе отеля

30 октября 2025, 08:35

Los Angeles Times: 72-летний пенсионер погиб от ожогов в душе отеля

Фото: iStock/Алексей Филатов

В США 72-летний мужчина не выжил после ожогов, полученных в душе отеля Marriott. Об этом пишет Los Angeles Times.