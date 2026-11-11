Появилась информация о состоянии Марии Шурочкиной после пожара в квартире
Двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина не получила повреждений жизненно важных органов при пожаре в своей московской квартире. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Спортсменка остаётся в реанимации НИИ имени Склифосовского с ожогами второй и третьей степени. Её состояние оценивают как стабильное, угрозы жизни нет. По информации канала, врачи не обнаружили проблем с лёгкими и других патологий. Шурочкина успела покинуть квартиру и не надышалась угарным газом.
Пожар произошёл вечером 8 ноября. Шурочкина пыталась разжечь биокамин, когда вспыхнули пары биотоплива. После этого спортсменка выбежала на этаж и стала звать на помощь. Ей помогли соседи, открыв дверь в свою квартиру.
В мире синхронного плавания, где миллиметры решают судьбу медалей, Мария Шурочкина — образец точности и творческой смелости. Ее спортивный путь — история о том, как амбиции становятся искусством, а упорство — изяществом. Обладая званием мастера спорта, Мария олицетворяет редкий сплав атлетической выносливости и хореографической выразительности, превращая каждое выступление в визуальную симфонию.
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