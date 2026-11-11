Появилась информация о состоянии Марии Шурочкиной после пожара в квартире

11 ноября 2026, 09:01

SHOT: пожар в квартире Шурочкиной не повредил её жизненно важные органы

Мария Шурочкина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина не получила повреждений жизненно важных органов при пожаре в своей московской квартире. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.