Бастрыкин затребовал доклад о расследовании смерти музыкального критика Сергея Соседова

11 ноября 2026, 01:34

Сергей Соседов (фото: Instagram* @sosedov.official)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Об этом сообщили в канале «Следком» на платформе MAX.





Напомним, что 58-летний Соседов умер 23 сентября в Якутии. Предварительно, причиной стал несчастный случай: мужчина упал с лестницы в отеле, куда приехал возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока». Музыкальный критик сильно ударился головой и был экстренно госпитализирован. К сожалению, врачам не удалось его спасти.



«В эфире программы на федеральном телеканале продолжается обсуждение обстоятельств смерти музыкального критика из Москвы, скончавшегося в городе Нерюнгри», — отметили в СК РФ.