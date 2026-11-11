Бастрыкин затребовал доклад о расследовании смерти музыкального критика Сергея Соседова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Об этом сообщили в канале «Следком» на платформе MAX.
Напомним, что 58-летний Соседов умер 23 сентября в Якутии. Предварительно, причиной стал несчастный случай: мужчина упал с лестницы в отеле, куда приехал возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока». Музыкальный критик сильно ударился головой и был экстренно госпитализирован. К сожалению, врачам не удалось его спасти.
«В эфире программы на федеральном телеканале продолжается обсуждение обстоятельств смерти музыкального критика из Москвы, скончавшегося в городе Нерюнгри», — отметили в СК РФ.В ведомстве уточнили, что участники телевизионной программы ставят под сомнение выводы следствия, настаивают на дальнейшем расследовании гибели Соседова и возможном проведении дополнительных экспертиз. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. представить актуальный доклад о ходе уголовного дела и по доводам, прозвучавшим в эфире.