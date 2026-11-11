Американский актёр Стейси Кич скончался на 86-м году жизни
Американский актёр Стейси Кич умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на супругу артиста Мальгозию Томасси.
Кич скончался во вторник в Польше. Его жена подтвердила, что звезда ушёл из жизни после долгой борьбы с тяжёлым сердечным заболеванием.
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Актёр родился 2 июня 1941 года в городе Саванна, который находится в американском штате Джорджия. Большинство зрителей знают Кича по фильмам «Новые Центурионы», «Жирный город», а также по главной роли детектива Майка Хаммера в картинах по произведениям Микки Спиллейна. В 2019 году именная звезда артиста появилась на Аллее славы в Голливуде.
Кич продолжал сниматься и выходить на сцену почти до конца жизни. Последним фильмом с его участием стала драма «Джей Келли» 2025 года, где он исполнил роль отца главного героя, которого сыграл Джордж Клуни.
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