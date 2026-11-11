Американский актёр Стейси Кич скончался на 86-м году жизни

11 ноября 2026, 07:15

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Американский актёр Стейси Кич умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на супругу артиста Мальгозию Томасси.





Кич скончался во вторник в Польше. Его жена подтвердила, что звезда ушёл из жизни после долгой борьбы с тяжёлым сердечным заболеванием.



