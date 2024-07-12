Появилась информация о погибших, находящихся на борту рухнувшего в Подмосковье самолета

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По информации портала Shot, на борту пассажирского Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Подмосковье, находились три члена экипажа.
По предварительным данным, выжить никому не удалось.
Судно совершало тестовый полет после планового ремонта. Разбившийся лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа». Он пропал с радаров в 15 часов. Борт перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Экипаж увел самолет в лес, где он рухнул и взорвался.
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Анастасия Хохлова