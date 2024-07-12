Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Появилась информация о погибших, находящихся на борту рухнувшего в Подмосковье самолета

Появилась информация о погибших, находящихся на борту рухнувшего в Подмосковье самолета

Shot: три человека погибли при крушении Sukhoi Superjet 100NEW-95 в Подмосковье
12 июля 2024, 15:49
Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

По информации портала Shot, на борту пассажирского Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Подмосковье, находились три члена экипажа.


По предварительным данным, выжить никому не удалось.

Судно совершало тестовый полет после планового ремонта. Разбившийся лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа». Он пропал с радаров в 15 часов. Борт перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Экипаж увел самолет в лес, где он рухнул и взорвался.

Читайте также:

Пассажиры российского самолёта оказались на два часа заперты в душном салоне

112: При крушении легкомоторного самолета в Башкирии погибли три человека

ФСБ: Ту-22М3 хотели перегнать через Молдавию из-за вседозволенности в стране
#судно
#пассажиры
#подмосковье
#самолет
Появились первые кадры с места падения самолета в Подмосковье
МК: лайнера «Сухой Суперджет-100» рухнул в районе Коломны - видео
12 июля 2024, 15:57

Фото: IStock/Zeferli

Лайнер «Сухой Суперджет-100» рухнул в районе Коломны. Кадры падения самолета опубликовал Телеграм-канал МК: срочные новости.

«Предварительно речь идет о пассажирском лайнере», — пишут в источнике.

В настоящее время подробности неизвестны. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три члена экипажа. Были ли на борту самолета пассажиры не уточняется.

Ранее пассажиры российской авиакомпании Utair провели два часа в душном салоне самолета из-за неисправности, которую выявили прямо перед взлетом.

Читайте также

​112: В Подмосковье, предположительно, рухнул пассажирский самолет

Пассажиры российского самолёта оказались на два часа заперты в душном салоне

МО РФ: истребитель МиГ-31 пресек нарушение границы норвежским самолетом
#подмосковье
#пассажиры
#нарушение
#авиакомпании
#рф
#самолет
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
112: В Подмосковье, предположительно, рухнул пассажирский самолет
12 июля 2024, 15:34

Фото: iStock/Diy1

Оперативные службы проверяют информацию о падении пассажирского самолета в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, в оперативные службы поступило сообщение о падении, предположительно, лайнера «Сухой Суперджет-100». Это произошло в районе Коломны у села Пирочи в Подмосковье. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три члена экипажа. Официально данную информацию не подтверждали.

Выясняются все подробности.

Ранее сообщалось, что пассажиры российской авиакомпании Utair два часа провели в душном салоне самолёта перед взлётом. Такая ситуация возникла из-за неисправности воздушного судна, которая была выявлена перед самым вылетом рейса.

Читайте также:

112: При крушении легкомоторного самолета в Башкирии погибли три человека

На рейсе в Великобританию пассажиры самолета устроили массовую драку

В аэропорту Пулково эвакуировали пассажиров SSJ 100 из-за задымления двигателя
#подмосковье
#пассажиры
#авиакомпании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заморивших дочь растительной пищей веганов приговорили к исправительным работам
12 июля 2024, 15:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Красноярский суд приговорил бывших супругов-веганов, которые не давали ребенку продукты животного происхождения и отказались от медицинской помощи, к 11 месяцам исправительных работ. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя регионального управления СК РФ Юлию Арбузову.
«35-летний житель Красноярска и его 36-летняя экс-супруга признаны виновными по статьям 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 125 («Оставление в опасности») УК РФ. Они получили по 11 месяцев исправительных работ», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что родители не кормили ребенка продуктами животного происхождения, из-за чего у малышки развились хроническое расстройство питания и анемия.

Кроме того, семейная пара отказалась от традиционной медицины и обращалась к специалистам нетрадиционного характера. В апреле текущего года девочка заболела ОРЗ, родители лечили ее самостоятельно, однако возникли осложнения, и ребенок умер.

Родители-веганы развеяли прах малышки по ветру и призывали ее к возрождению. После смерти ребенка они не отступили от своих убеждений, а весь процесс снимали на видео.

Читайте также:

Врач Марченко: Вегетарианство во время беременности может привести к выкидышу

Тело убитого ребенка в чемодане нашли на мусорке в Перми

Пытался вырезать половые органы: как милиционер убивал школьниц в колготках и зачем распарывал белье жены
#ребёнок
#ук
#видео
#родители
#врач
#следствие
#девочка
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новой Москве произошёл пожар, в результате погибла женщина
12 июля 2024, 15:03

Фото: istockphoto / Distortion Media

В Новой Москве в результате пожара погибла пожилая женщина. По предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный вентилятор. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«В результате пожара в квартире жилого дома на улице Скульптора Мухиной погибла женщина 1947 года рождения. Также пострадал её 87-летний супруг, он госпитализирован. По предварительной информации, возгорание произошло из-за вентилятора», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, точная причина возгорания будет установлена после пожарно-технической экспертизы.

Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по факту произошедшего.

Читайте также:

На Иваньковском водохранилище спасли трёх сапбордистов

Секс-оргии и страсть к эскортницам: как маньяк-мигрант убивал столичных проституток

Замминистра промышленности Алтая погиб в ДТП
#проверки
#прокуратура
#женщина
#возгорание
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Иваньковском водохранилище спасли трёх сапбордистов
12 июля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Трём сапбордистам, отправившимся в плаванье по Иваньковскому водохранилищу и не сумевшим самостоятельно вернуться на берег, помогли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поздно вечером поступил вызов от группы сапбордистов. Девушки и два молодых человека 26 лет не рассчитали свои силы, касаясь на Иваньковском водохранилище, и физически не могли доплыть до берега самостоятельно», — говорится в сообщении.
На помощь сапбордистам отправились спасатели на катере Вельбот-63, но из-за темноты и сильного ветра обнаружить пловцов оказалось крайне непросто. Спасатели связались с молодыми людьми по телефону, подавали им световые сигналы и смогли определить верное направление поисков. Вскоре путешественники были найдены. Спасатели привязали сапборды к катеру и доставили спасённых на берег.

Сапбордисты не пострадали, медицинская помощь им не понадобилась.

Читайте также:

В подмосковной деревне Барынино нашли авиабомбу

В Подмосковье пенсионерка провалилась в кабельный колодец

Подмосковные спасатели достали легковушку, застрявшую в лесу по пути на кладбище
#дубна
#спасатели
#московская область
#подмосковье
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замминистра промышленности Алтая погиб в ДТП
Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП
12 июля 2024, 14:52

Фото: iStock/Anton Novikov

Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в дорожно-транспортном происшествие. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что ДТП произошло на 218-м километре Чуйского тракта. Замминистра промышленности Алтая возвращался в Барнаул из служебной командировки. Он ехал в «Тойоте Камри», которая закреплена за правительством региона. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ладу Ларгус». Владимир Локтюшов погиб на месте. В «Ладе Ларгус» находилась семья. По предварительным данным, из «Лады» погибли два человека. Среди которых ребенок.

Ранее сообщалось, что 5 автомобилей столкнулись на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, три человека погибли, в том числе один ребенок. ДТП произошло на 803 км трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе. Водитель Lada Granta и двое пассажиров скончались от полученных травм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Число ДТП с жертвами на дорогах Подмосковья за год снизилось на 4,4%

Грузовик «Мерседес» протаранил под Серпуховом 14 стоявших в пробке машин

Психотерапевт Фомин назвал неожиданную причину ДТП
#дтп
#ребёнок
#семья
#женщина
#водитель
#травмы
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Секс-оргии и страсть к эскортницам: как маньяк-мигрант убивал столичных проституток
Мигрант из Узбекистана убивал проституток из Москвы: детали дела
12 июля 2024, 14:43

Фото: istockphoto/Asian

Москву сотрясла новость о серии убийств за несколько дней до наступления новогодних праздников. По подозрению в расправах над женщинами был задержан гражданин Узбекистана. О том, кто стал жертвой маньяка и за что он лишал жизни молодых девушек расскажет редакция «Радио 1».

Маньяк-мигрант: кем оказался убийца


Хладнокровным убийцей оказался 37-летний уроженец Узбекистана Алексей Варакин, который на протяжении нескольких лет находился в Санкт-Петербурге в психиатрической лечебнице. В клинику мужчина был помещен в 2010 году по приговору суда. Он обвинялся в убийстве двух проституток, однако был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Спустя 13 лет Варакин вышел из лечебницы и вновь принялся убивать женщин.

Позже убийца рассказывал, что после выхода из клиники он проживал какое-то время в Самаре, Иваново и Санкт-Петербурге. Там он участвовал в многочисленных сексуальных оргиях. Эта информация заставила правоохранителей предположить, что и в этих городах могут быть жертвы серийного маньяка.

Как маньяк-мигрант убивал девушек


К 25-летней эскортнице убийца пришел в качестве клиента. В какой-то момент между ними начался конфликт, в результате которого Варакин схватил нож и ударил пострадавшую в шею. Оказалось, что мужчина захотел остаться на всю ночь, однако девушка ответила отказом. Это мужчину так сильно разозлило, что он схватился за холодное оружие.

Истекающая кровью девушка смогла запереться в одной из комнат, где позвонила подруге и сообщила, что ее убивают. Выйти из квартиры самостоятельно злоумышленник не смог, так как на двери был установлен кодовый замок. Оказавшись в ловушке, Варакин нанес себе увечья, чтобы объяснить произошедшее самообороной.

Позже следователи выяснили, что девушка скончалась не от первого удара, а из-за того, что убийца добил ее перед приездом правоохранителей.

Однополые отношения в тюрьме и развод: как милиционер из Зеленограда стал маньяком и ушел на СВО с шизофренией
Однополые отношения в тюрьме и развод: как милиционер из Зеленограда стал маньяком и ушел на СВО с шизофренией


Днем ранее Варакин совершил еще одно убийство


Вечером 22 декабря Варакин решил воспользоваться интим-услугами. Прибывшая в его номер девушка якобы предложила ему употребить запрещенные вещества, что стало причиной конфликта. Расправившись с проституткой, Варакин скрылся. Обезглавленное тело жертвы было найдено сотрудниками отеля лишь через сутки.

На суде Варакин раскаялся в содеянном


Во время избрания меры пресечения Варакин заявил, что раскаивается в том, что совершил. На вопрос журналистов о том, считает ли он себя психически больным, подсудимый ответил: «Без комментариев. Вам дешёвая сенсация, а мне после этого ещё жить».

Читайте также:

Пытался вырезать половые органы: как милиционер убивал школьниц в колготках и зачем распарывал белье жены

Насиловали и включали гей-порно: как подростки из Тувы истязали мальчика и в чем виноват его отчим

Родители-каннибалы, побег от нацистов, насилие в армии: как школьный учитель Чикатило начал убивать
#мигрант
#насилие
#квартиры
#конфликт
#нож
#следователи
#ночь
#маньяк
#девушка
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК: в Уфе спасли 16 детей, которых удерживали и избивали двое мигрантов
12 июля 2024, 13:50

Фото: iStock/Chalabala

Сотрудники СК совместно с полицейскими спасли 16 детей, которых удерживали и избивали двое мигрантов в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
«По версии следствия, 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет, часть из которых - граждане Республики Таджикистан, на протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире, где к ним систематически применялись незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев», - говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что один из подростков смог сбежать из плена и обратиться в соседний магазин за помощью. В ночь на 12 июля сотрудники СК и МВД провели операцию по освобождению детей, а двух граждан Таджикистана задержали на месте.

Сейчас следователи ищут родителей детей, выясняют обстоятельства произошедшего. Дети находятся в спецучреждении, где оценивается состояние их здоровья и оказывается психологическая помощь.

Читайте также:

В российской школе мигранты клеймили учеников раскаленным железом

В Москве мигранты выгнали детей со спортплощадки — видео

В Башкирии семилетнего ребенка засосало в шлюз водохранилища — видео
#магазин
#дети
#мвд
#помощь
#следователи
#ночь
#видео
#мигранты
#сотрудники
#психологическая помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, почему военнослужащий расстрелял сослуживцев в Белгородской области
Военнослужащий расстрелял сослуживцев в Белгородской области за унижения
12 июля 2024, 13:34

Фото: iStock/N Rotteveel

Военнослужащий мог расстрелять своих сослуживцев за унижения. Именно такая версия является приоритетной в настоящее время. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, сейчас следователи выясняют основной мотив преступления. Приоритетной на данный момент является версия о том, что молодой человек мстил сослуживцам за унижения.

Напомним, 29-летний Алексей застрелил двоих человек и еще одного ранил. После этого он скрылся. Его ищут уже более 12 часов, однако пока никаких зацепок о его местонахождении нет. Алексей одет в серую футболку, чёрные шорты и резиновые тапки, на голове кепка с пиксельным узором.

В области для поимки преступника объявлен план «Перехват». Полиция также предполагает, что он мог сбежать на территорию Украины.

Читайте также:

В российской школе мигранты клеймили учеников раскаленным железом

В Петербурге мужчина упал замертво во время собеседования

Военный устроил стрельбу под Белгородом, есть жертвы
#полиция
#следователи
#человек
#план
#мужчина
#мигранты
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф