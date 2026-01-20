Появилась новая информация о мужчине, который бросил об пол ребенка в Шереметьево

20 января 2026, 10:27

Мужчина, бросивший об пол ребенка в аэропорту Шереметьево, признан невменяемым

Фото: iStock/XavierMarchant

Мужчина, бросивший маленького ребенка в аэропорту Шереметьево, признан невменяемым. Его ждет суд за покушение на убийство, а также решается вопрос о принудительных мерах медицинского характера. Об этом пишет Telegram-канал «‎Осторожно, Москва».