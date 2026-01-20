Появилась новая информация о мужчине, который бросил об пол ребенка в Шереметьево
Мужчина, бросивший маленького ребенка в аэропорту Шереметьево, признан невменяемым. Его ждет суд за покушение на убийство, а также решается вопрос о принудительных мерах медицинского характера. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Напомним, 23 июня 31-летний иностранный гражданин, ранее состоявший на учете в ПНД, находился в зоне прилета и ожидал пересадку на рейс в ближайшее зарубежье. Следствие подтвердило, что в этот момент он был под воздействием наркотиков, что могло усугубить «его болезненное состояние».
Он схватил 2-летнего ребека и «со значительной силой» бросил его об пол, несовершеннолетний был госпитализирован. В ходе расследования мужчина прошел психиатрическую экспертизу и его признали невменяемым.
