Появились новые подробности о сомелье, который убил свою жену во время БДСМ-игры
Сомелье и бывший шеф-кавист ресторана «Главвино» Владимир Глухов оказался в центре громкого уголовного дела. Его арестовали по подозрению в убийстве жены во время сексуальной игры в стиле БДСМ. Этот инцидент стал шокирующим продолжением его бурной биографии. Об этом пишут Telegram-каналы.
Летом 2022 года мужчина уже привлек внимание общественности, когда на сырном фестивале «Сыр, Пир, Мир» устроил дебош. Пьяный сомелье избил свою коллегу Ирину Гинзбург, которая работала директором по маркетингу в компании «Cavina». По её словам, конфликт возник из-за зависти к её должности.
Женщина рассказала, что Глухов сначала ударил её в лицо, а затем к нему присоединился винный блогер Денис Руденко. Оба мужчины оскорбляли девушку и угрожали ей. Она решила обратиться в полицию и подала заявление на них.
