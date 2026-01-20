Покусавшей полицейского петербурженке озвучили приговор
Петербурженку Екатерину Фролову признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Женщину приговорили к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, с неё взыскали 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Инцидент случился июньским вечером в микрорайоне Горелово. Полицейский прибыл в квартиру Фроловой по служебным делам. Когда он законно потребовал от женщины проследовать в служебный автомобиль, она напала на него и зубами впилась в левое предплечье.
В ходе судебного разбирательства женщина признала вину. Свою агрессивную реакцию она объяснила эмоциональным потрясением. По словам осуждённой, она опасалась, что полиция намерена забрать её дочь.
Читайте также: