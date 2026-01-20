Покусавшей полицейского петербурженке озвучили приговор

20 января 2026, 06:54

Жительница Петербурга получила условный срок за нападение на полицейского

Фото: iStock/AMilkin

Петербурженку Екатерину Фролову признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.