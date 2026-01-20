В Кызыле произошел трагический инцидент, в результате которого погиб ребенок

20 января 2026, 10:15

В Кызыле водитель сбил беременную женщину на пешеходном переходе

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Кызыле произошел серьезный инцидент. 33-летняя женщина, находившаяся на 27-й неделе беременности, попала под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе.