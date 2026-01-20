В Кызыле произошел трагический инцидент, в результате которого погиб ребенок
В Кызыле произошел серьезный инцидент. 33-летняя женщина, находившаяся на 27-й неделе беременности, попала под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе.
ДТП случилось на улице Салчака. 20-летний водитель Honda не заметил женщину и сбил ее. На фотографиях с места происшествия видно, что передняя часть машины сильно повреждена. Сотрудники полиции проверили юношу на алкогольное опьянение. Результат оказался отрицательным. Пострадавшую срочно доставили в реанимацию. К сожалению, она потеряла ребенка.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред. Молодой человек признал свою вину и сейчас находится в следственном изоляторе. Стоит отметить, что с 2024 года он 16 раз нарушал правила, из них 14 случаев связаны с превышением скорости.
