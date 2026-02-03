«Забил до смерти»: Раскрыты ужасающие подробности убийства девятилетнего ребенка в Петербурге

03 февраля 2026, 10:35

Убийца забил до смерти девятилетнего мальчика, похищенного в Санкт-Петербурге

Фото: iStock/Chalabala

Петр Жилкин, похитивший девятилетнего ребенка на парковке у супермаркета в Петербурге, забил его до смерти до того, как сбросил его тело в воду. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.





По данным издания, преступник несколько раз ударил мальчика по голове перед тем, как связал его и бросил в воду. По предварительным данным, смерть Паши наступила именно от побоев.





«Пётр Ж. крупного телосложения и ростом около 2 м — одного его удара могло хватить, чтобы убить даже взрослого человека. Точную причину смерти установит медэкспертиза», — рассказал источник RT.