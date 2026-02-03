«Забил до смерти»: Раскрыты ужасающие подробности убийства девятилетнего ребенка в Петербурге
Петр Жилкин, похитивший девятилетнего ребенка на парковке у супермаркета в Петербурге, забил его до смерти до того, как сбросил его тело в воду. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным издания, преступник несколько раз ударил мальчика по голове перед тем, как связал его и бросил в воду. По предварительным данным, смерть Паши наступила именно от побоев.
«Пётр Ж. крупного телосложения и ростом около 2 м — одного его удара могло хватить, чтобы убить даже взрослого человека. Точную причину смерти установит медэкспертиза», — рассказал источник RT.
Он добавил, что у преступника было все в порядке с финансами. На нем числятся два автомобиля, хороший дом и коттедж, который он выставил на продажу. Вину в убийстве ребенка злоумышленник признал.
Тем временем стало известно, что ранее мать убитого мальчика привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Паша в сентябре должен был пойти в первый класс, но так и не вышел на учёбу. Известно, что в семье воспитывались семь детей в возрасте от шести месяцев до 12 лет. Мать не работает. Основным доходом семьи являются детские пособия.