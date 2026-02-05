Появилась новая информация о поджоге школы в Покровке

05 февраля 2026, 09:37

Поджигательница школы в Покровке пришла с полной сумкой керосина

Фото: iStock/sengchoy

В Покровке произошел страшный инцидент. Восьмиклассница устроила пожар в школе, прихватив с собой сумку, полную керосина. Девочка облила тряпку горючим, подожгла её и бросила в класс. Об этом пишет Telegram-канал ‎Mash.