Появилась новая информация о поджоге школы в Покровке
В Покровке произошел страшный инцидент. Восьмиклассница устроила пожар в школе, прихватив с собой сумку, полную керосина. Девочка облила тряпку горючим, подожгла её и бросила в класс. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
4 февраля она напала на учеников во время урока математики. Три человека получили ожоги: у одного пострадавшего — 40% тела, у двоих других — по 15%.
Кроме того, девочка использовала молоток против тех, кто пытался спастись от огня. В результате травмы получили две ученицы и одна учительница. Их доставили в больницу № 20. Состояние одной из девочек оценили как среднее, другая отказалась от госпитализации и чувствовала себя удовлетворительно.
По информации прокуратуры, школьница может понести уголовную ответственность. Ей грозит до 10 лет тюрьмы по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
