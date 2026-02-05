Достижения.рф

Появилась новая информация о поджоге школы в Покровке

Поджигательница школы в Покровке пришла с полной сумкой керосина
Фото: iStock/sengchoy

В Покровке произошел страшный инцидент. Восьмиклассница устроила пожар в школе, прихватив с собой сумку, полную керосина. Девочка облила тряпку горючим, подожгла её и бросила в класс. Об этом пишет Telegram-канал ‎Mash.



4 февраля она напала на учеников во время урока математики. Три человека получили ожоги: у одного пострадавшего — 40% тела, у двоих других — по 15%.

Кроме того, девочка использовала молоток против тех, кто пытался спастись от огня. В результате травмы получили две ученицы и одна учительница. Их доставили в больницу № 20. Состояние одной из девочек оценили как среднее, другая отказалась от госпитализации и чувствовала себя удовлетворительно.

По информации прокуратуры, школьница может понести уголовную ответственность. Ей грозит до 10 лет тюрьмы по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1