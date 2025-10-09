Полиция Приморья задержала жителя Находки, который сел на школьницу в автобусе

09 октября 2025, 06:46

Фото: iStock/Fedorovekb

Полиция Приморья задержала жителя Находки, который устроил самосуд над 15-летней школьницей в автобусе. Мужчина решил «наказать» девочку и сел на нее, когда пострадавшая не уступила место пожилой женщине. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Приморского края.





Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором взрослый мужчина садится на школьницу, а та просит его прекратить. Когда девочка попыталась его сдвинуть силой, приморец начал заламывать ей руки.



Примечательно, что некоторые пассажиры в автобусе аплодировали, смотря на происходящее, и не пытались помочь школьнице. В результате она получила телесные повреждения.





«В настоящий момент личность и местонахождение гражданина установлена. Им оказался 68-летний местный житель», — отметили в Telegram-канале «Полиция Приморья».