Полиция Приморья задержала жителя Находки, который сел на школьницу в автобусе

Фото: iStock/Fedorovekb

Полиция Приморья задержала жителя Находки, который устроил самосуд над 15-летней школьницей в автобусе. Мужчина решил «наказать» девочку и сел на нее, когда пострадавшая не уступила место пожилой женщине. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Приморского края.



Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором взрослый мужчина садится на школьницу, а та просит его прекратить. Когда девочка попыталась его сдвинуть силой, приморец начал заламывать ей руки.

Примечательно, что некоторые пассажиры в автобусе аплодировали, смотря на происходящее, и не пытались помочь школьнице. В результате она получила телесные повреждения.

После случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

«В настоящий момент личность и местонахождение гражданина установлена. Им оказался 68-летний местный житель», — отметили в Telegram-канале «Полиция Приморья».
Задержанного передали в правоохранительные органы для проведения необходимых следственных действий.
Мария Моисеева

