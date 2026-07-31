Появилась новая информация о состоянии Ермолаева после покушения в Монако
Состояние украинского предпринимателя Вадима Ермолаева и его несовершеннолетнего ребенка, пострадавших в результате покушения месяц назад, по-прежнему оценивается врачами как тяжелое. Об этом стало известно 31 июля.
Как сообщает Nice-Matin, жизнь их спутницы остается в опасности — угроза для нее сохраняется. Других подробностей нет.
Вечером 29 июня 2026 года в жилом доме на юге Монако, недалеко от границы с Францией, прогремел мощный взрыв. Неизвестный оставил у входа в подъезд рюкзак со взрывным устройством, начиненным, предположительно, болтами и дробью. Взрывное устройство привели в действие дистанционно. В результате пострадали три человека: сам Ермолаев, его спутница Анна Насобина и их 13-летний сын. Взрослые получили тяжелейшие ранения, женщине ампутировали нижние конечности, а сам бизнесмен перенес множество операций. Ребенок отделался более легкими травмами.
Ермолаев — основатель корпорации «Алеф» (недвижимость, логистика), в прошлом входил в список Forbes Ukraine с состоянием около 220-230 млн долларов . В 2019 году он отказался от украинского гражданства и стал гражданином Кипра. С 2023 года находится под персональными санкциями Украины: СБУ обвинила его в том, что его компании вели бизнес в Крыму и платили налоги в российский бюджет.
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