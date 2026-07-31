Появилась новая информация о состоянии Ермолаева после покушения в Монако

31 июля 2026, 16:22

Nice-Matin: состояние Ермолаева до сих пор тяжелое после покушения в Монако

Фото: istockphoto/sudok1

Состояние украинского предпринимателя Вадима Ермолаева и его несовершеннолетнего ребенка, пострадавших в результате покушения месяц назад, по-прежнему оценивается врачами как тяжелое. Об этом стало известно 31 июля.