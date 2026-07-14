Выяснились мотивы подозреваемая в покушении на Ермолаева

14 июля 2026, 22:30

Подозреваемая в покушении на Ермолаева хотела купить дом

Фото: istockphoto/RamonCast

Мотивом участия 39-летней украинки Анастасии Березовской, которую подозревали в причастности к покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, могли быть деньги, которые она планировала потратить на покупку жилья на Украине. Об этом написали украинские СМИ со ссылкой на арестованных фигурантов.