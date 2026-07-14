Выяснились мотивы подозреваемая в покушении на Ермолаева
Мотивом участия 39-летней украинки Анастасии Березовской, которую подозревали в причастности к покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, могли быть деньги, которые она планировала потратить на покупку жилья на Украине. Об этом написали украинские СМИ со ссылкой на арестованных фигурантов.
Обозреватели указывают, что показания задержанных совпадают по ключевым моментам, и это помогает восстановить картину событий. Известно, что Березовская несколько лет жила в Германии с сыном как беженка, а ее расходы на поездки, аренду и проживание оплачивали подозреваемые.
Кроме того, по информации издания, задержанные утверждают, что Березовская была причастной к нападению на блогера Анатолия Шария в Испании. Журналисты называют фигурантами сотрудника ГУР Владислава Реута и экс-правоохранителя Виталия Жиковича.
Взрыв в Монако 29 июня, в результате которого пострадал Ермолаев, не квалифицировали как теракт. Французские СМИ допускали, что инцидент могла организовать СБУ.
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