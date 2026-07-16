Украинский бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР Украины в покушении на свою жизнь

16 июля 2026, 01:03

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Предприниматель Вадим Ермолаев обвинил Главное управление разведки (ГУР) Украины в покушении на свою жизнь и обратился с просьбой о защите для своей семьи. Об этом сообщает французское издание Nice Matin.





По словам бизнесмена, нападавшие знали, что рядом с ним находились женщина и 13-летний ребенок, но все равно активировали взрывное устройство. В результате все трое получили серьезные травмы.



Ермолаев призвал провести независимое расследование, подчеркнув, что если к атаке действительно причастны сотрудники спецслужбы, это ставит под угрозу не только его семью, но и международную безопасность в целом. Он также выразил благодарность властям Монако и Франции за оказанную помощь и попросил обеспечить защиту своей семье.



«Я полностью понимаю серьёзность этих обвинений. Я делаю их публичными, потому что считаю, что их необходимо полностью расследовать, независимо и прозрачно», — заявил Ермолаев.