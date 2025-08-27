МЧС: На Сахалине в селе Колхозное начали эвакуацию местных жителей из-за подтопления
В селе Колхозное на Сахалине началась эвакуация населения из-за подтопления, вызванного затором в устье реки Казачка, нагонной волной и обильными осадками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по российскому региону.
В ведомстве пояснили, что множество частных домов оказались отрезаны паводком. Также поврежден автомобильный мост и отключено электричество.
«Эвакуированы 37 человек, из них 2 детей. В зоне подтопления в селе Колхозное — 69 домов. После расчистки заторов на реке Казачка, уровень воды снизился на 0,8-1 метр», — говорится в материале.Людей эвакуируют в пункт временного размещения в Невельске, пострадавших и жертв нет.
В то же время Telegram-канал Amur Mash отмечает, что некоторые местные жители в затопленном селе отказываются от эвакуации, несмотря на критическую ситуацию. Многие продолжают оставаться на крышах своих домов, опасаясь бросить имущество, и не поддаются на уговоры специалистов.