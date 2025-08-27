МЧС: На Сахалине в селе Колхозное начали эвакуацию местных жителей из-за подтопления

27 августа 2025, 05:10

Фото: МЧС Сахалинской области

В селе Колхозное на Сахалине началась эвакуация населения из-за подтопления, вызванного затором в устье реки Казачка, нагонной волной и обильными осадками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по российскому региону.





В ведомстве пояснили, что множество частных домов оказались отрезаны паводком. Также поврежден автомобильный мост и отключено электричество.





«Эвакуированы 37 человек, из них 2 детей. В зоне подтопления в селе Колхозное — 69 домов. После расчистки заторов на реке Казачка, уровень воды снизился на 0,8-1 метр», — говорится в материале.