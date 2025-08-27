В районе Каспийского моря у побережья России произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 произошло в районе Каспийского моря у побережья России. Об этом сообщили на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 23:33 по московскому времени в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров.
На данный момент информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации в регионе.
Пользователи в соцсетях писали, что небольшие колебания ощущались в Махачкале, Каспийске и Буйнакске. Telegram-канал SHOT отметил, что местные жители вышли на улицу, опасаясь новых подземных толчков.
22 августа зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 8,0 в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой.
