В районе Каспийского моря у побережья России произошло землетрясение магнитудой 6

Фото: iStock/allanswart

Землетрясение магнитудой 6 произошло в районе Каспийского моря у побережья России. Об этом сообщили на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).



Подземные толчки были зафиксированы в 23:33 по московскому времени в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров.

На данный момент информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации в регионе.

Пользователи в соцсетях писали, что небольшие колебания ощущались в Махачкале, Каспийске и Буйнакске. Telegram-канал SHOT отметил, что местные жители вышли на улицу, опасаясь новых подземных толчков.

22 августа зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 8,0 в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой.

Мария Моисеева

