Крокодил съел фермера, когда тот привел скот на водопой

27 августа 2025, 06:57

Deccan Herald: В Индии крокодил утащил под воду фермера и убил его

Фото: iStock/Jan Kostelnik

В Индии произошло очередное смертельное нападение крокодила на человека. Жертвой хищника стал 38-летний фермер, которого рептилия утащила под воду во время водопоя волов у реки Кришна в деревне Кунчаганур штата Карнатака. Об этом сообщает Deccan Herald.





Жертву звали Каашаппа Ханаманта Камбали. Спасательная операция продолжалась в течение пяти часов, но мужчину спасти не удалось — его тело было обнаружено в воде.



Местные власти предупредили население о повышенной опасности в сезон дождей, когда крокодилы активно перемещаются по речным системам.



