Крокодил съел фермера, когда тот привел скот на водопой
Deccan Herald: В Индии крокодил утащил под воду фермера и убил его
В Индии произошло очередное смертельное нападение крокодила на человека. Жертвой хищника стал 38-летний фермер, которого рептилия утащила под воду во время водопоя волов у реки Кришна в деревне Кунчаганур штата Карнатака. Об этом сообщает Deccan Herald.
Жертву звали Каашаппа Ханаманта Камбали. Спасательная операция продолжалась в течение пяти часов, но мужчину спасти не удалось — его тело было обнаружено в воде.
Местные власти предупредили население о повышенной опасности в сезон дождей, когда крокодилы активно перемещаются по речным системам.
По данным лесного департамента, популяция рептилий в реке Кришна превышает 200 особей, что требует установки предупреждающих знаков и защитных ограждений. Это уже третье смертельное нападение в регионе в 2025 году после инцидента в июле в округе Биджапур. Тогда крокодил убил 12-летнего мальчика.
Власти выплачивают семьям погибших компенсации в размере до 500 тысяч рупий, однако местные жители требуют принятия более эффективных защитных мер.