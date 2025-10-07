В Петербурге девушка ударила мужчину ножом после попытки познакомиться
Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, которая напала на мужчину с ножом после попытки знакомства. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-служба ведомства.
По данным следствия, инцидент произошёл ночью 18 июля у пляжа Верхнего Суздальского озера. Мужчина заметил одиноко сидящую девушку и решил познакомиться, однако между ними быстро вспыхнул конфликт. В ходе ссоры петербурженка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, достала туристический нож и нанесла потерпевшему два удара.
В результате нападения мужчине был причинён тяжкий вред здоровью. Девушке предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Уголовное дело будет рассмотрено в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга.
