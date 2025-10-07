В Петербурге девушка ударила мужчину ножом после попытки познакомиться

07 октября 2025, 18:39

Фото: iStock/Michael Nesterov

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, которая напала на мужчину с ножом после попытки знакомства. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-служба ведомства.