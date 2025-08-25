Жена пропавшего в Босфоре российского пловца вылетела в Стамбул
Жена российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, вылетела в Стамбул. Об этом сообщает kp.ru.
Мать москвича рассказала, что ее сын был хорошо подготовлен физически. По ее словам, у него остался восьмимесячный ребенок, который сейчас находится с дядей в Москве. Женщина отправилась в столицу после того, как ее невестка села на самолет в Турцию.
Причина исчезновения остается неясной. Есть версии, что россиянин не смог справиться с течением или лишился сил после первого моста. Некоторые предполагают, что во время состязания он мог получить случайный удар от другого участника. Однако родительница этот вариант исключает, так как тот имеет рост 192 сантиметра и хорошее телосложение.
По данным телеграм-канала Mash, родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасателей.
