Стало известно, сколько людей погибло в результате наезда авто на пешеходов в Чжухае

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В китайском городе Чжухай водитель внедорожника наехал на группу людей, занимавшихся спортом в местном спортивном центре. В результате наезда погибли 35 человек. Об этом информирует РИА Новости.
Инцидент произошел около 19:48 по местному времени. Водитель, 62-летний Фань, въехал на автомобиле в спортивное заведение и стал наезжать на людей, находившихся на территории. Полиция оперативно отреагировала и задержала мужчину, который пытался скрыться с места происшествия.
При задержании Фань нанес себе увечья ножом и впал в кому. В настоящее время он находится в больнице, у правоохранительных органов нет возможности допросить его. Предварительное расследование указывает на то, что причиной его действий могло стать недовольство результатами раздела имущества после развода.
На водителя возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Президент Китая Си Цзиньпин распорядился о строгом наказании для Фаня, назвав его преступником, и призвал к максимальным усилиям для спасения 43 раненых и оказания помощи пострадавшим и их семьям.
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При задержании Фань нанес себе увечья ножом и впал в кому. В настоящее время он находится в больнице, у правоохранительных органов нет возможности допросить его. Предварительное расследование указывает на то, что причиной его действий могло стать недовольство результатами раздела имущества после развода.
На водителя возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Президент Китая Си Цзиньпин распорядился о строгом наказании для Фаня, назвав его преступником, и призвал к максимальным усилиям для спасения 43 раненых и оказания помощи пострадавшим и их семьям.
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Дарья Осипова