Самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет из-за неисправностей

03 октября 2025, 08:11

Фото: iStock/OceanFishing

Самолет, вылетавший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки. При разгоне по взлетно-посадочной полосе возникли технические проблемы, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале.