Самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет из-за неисправностей
Самолет, вылетавший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки. При разгоне по взлетно-посадочной полосе возникли технические проблемы, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале.
Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт по согласованию с наземными службами. Борт успешно приземлился, пострадавших не оказалось. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства инцидента. Проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее сообщалось, что авиарейс SU 1140, направлявшийся из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Грозного.
До этого стало известно, что пассажиры рейса Azur Air в турецкую Анталью устроили волнения в российском аэропорту.
