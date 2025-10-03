Достижения.рф

Самолёт Ан-2 разбился в Красноярском крае

Фото: iStock/Gudella

В Красноярском крае разбился самолёт Ан-2 авиакомпании «Борус». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.



Трагедия произошла в Ермаковском районе.

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. Всего на борту находились двое.

Также есть информация, что судно потерпело крушение в районе воинской части.

На месте происшествия работают спасатели, которые выясняют причины произошедшего.

Иных подробностей трагедии не приводится. Расследование продолжается.

Ранее в сентябре самолёт Х-32 «Бекас», обрабатывавший поля, потерпел крушение в Рязанской области. На борту находился только пилот, который погиб от полученных травм.

Анастасия Чинкова

