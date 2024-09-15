Появились детали конфликта со стрельбой у ресторана в Москве

По ходу проведения следственных мероприятий по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова были обнаружены двухсотметровые апартаменты в историческом особняке около Кремля, принадлежащие предпринимателю Сергей Бородину. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении судебные документы.