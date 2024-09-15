Появились детали конфликта со стрельбой у ресторана в Москве

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Конфликт со стрельбой возле ресторана на улице Гарибальди произошел между гостями свадьбы со стороны жениха и невесты, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Отмечается, что конфликта между гостями произошел на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в перестрелку. Нарушителей спокойствия задержали, полиция проводит расследование инцидента.
Другие подробности инцидента не разглашаются.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы произошел конфликта между группой гражданских лиц с применением оружия, информации о пострадавших не поступало.
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Другие подробности инцидента не разглашаются.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы произошел конфликта между группой гражданских лиц с применением оружия, информации о пострадавших не поступало.
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Александр Климов