В Москве произошел конфликт с применением оружия

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Конфликт между группой гражданских лиц с применением оружия произошел в юго-западной части Москвы, информация о пострадавших в данный момент отсутствует. Информацию об этом сообщила столичная прокуратура.
Инцидент произошел возле ресторана на улице Гарибальди. Причина столкновения пока не установлена.
В начале сентября возле одного из ресторанов в районе Малой Бронной в Москве произошла драка, в ходе которой было применено оружие. По сообщениям СМИ, очевидцы слышали не менее пяти выстрелов.
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«Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», – отметили в ведомстве. На опубликованных кадрах молодой человек несколько раз выстреливает в воздух.
В начале сентября возле одного из ресторанов в районе Малой Бронной в Москве произошла драка, в ходе которой было применено оружие. По сообщениям СМИ, очевидцы слышали не менее пяти выстрелов.
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Александр Климов