Появились детали об обезглавленной в Екатеринбурге женщине

31 октября 2025, 19:31

СК: обезглавленная сыном женщина приехала в РФ зарабатывать

Фото: istockphoto/blinow61

В Следственном комитете заявили, что обезглавленная в Екатеринбурге женщина приехала в Россию зарабатывать. Об этом пишет РИА Новости.