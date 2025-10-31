Появились детали об обезглавленной в Екатеринбурге женщине
В Следственном комитете заявили, что обезглавленная в Екатеринбурге женщина приехала в Россию зарабатывать. Об этом пишет РИА Новости.
После дактилоскопирования отпечатки пальцев погибшей сопоставили с базами и установили личность. Жертва въехала в страну в 2023 году и работала техническим персоналом в одном из торговых центров.
Отталкиваясь от её окружения, следователи вышли на 21‑летнего сына женщины, который тоже приезжал в РФ, но официально нигде не работал. По предварительной информации, подозреваемый признался в убийстве. Мотив — неприязненные отношения с матерью.
Тело с признаками криминальной смерти обнаружили в Юго‑Западном лесопарке, недалеко от автозаправки. На одном из пальцев погибшей увидели кольцо. Голову несчастной позже нашли в пакете в 200 метрах от места, рядом лежали её личные вещи. По версии следствия, преступление могло произойти в ночь на 20 октября. Подозреваемый полагал, что его не вычислят, поскольку отрезал голову и спрятал одежду.
Следователи также проверяют законность пребывания в России как потерпевшей, так и подозреваемого. Возбудили уголовное дело об убийстве.
Читайте также: