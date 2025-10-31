Вдова рэпера Картрайта посчитала свои деяния защитой от «зла»

31 октября 2025, 19:15

Вдова рэпера Картрайта Кохал посчитала свои деяния защитой от «зла»

Фото: istockphoto/AMilkin

Вдова рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал, обвиняемая в убийстве и надругательстве над телом, посчитала, что защищалась от «зла».





Кроме того, она в своем последнем слове извинилась перед всеми, на кого повлияли её действия. Запись с обращением опубликовали в Telegram‑канале объединённой пресс‑службы судов Санкт‑Петербурга.





«Все мои действия были направлены на защиту от зла. В тот момент я была уверена, что иного выхода нет, но в итоге горя стало только больше», — сказала подсудимая.