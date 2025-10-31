Стало известно, как блогер Лиза Миллер хотела скрыть преступление
Mash: блогер Лиза Миллер хотела отмыть часть денег через покупку Rolls-Royce
Блогер Елизавета Батюта, известная как Лиза Миллер, собиралась отмыть часть денежных средств при помощи покупки Rolls-Royce Cullinan, цена которого превышает 70 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Батюта купила два таких автомобиля с подконтрольных счетов. Кроме того, она выдавала займы другим организациям.
«Вопросы к ней появились за 2020-2021 годы, когда она дробила бизнес, чтобы уйти от налогов. Как только доход превышал допустимый по одной фирме — открывала другую, чтобы меньше платить в казну», — говорится в публикации.Ранее сообщалось, что Батюта уклонилась от уплаты налогов на 130 миллионов рублей и легализовала часть из них. Против нее возбудили уголовное дело.